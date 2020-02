Einbrecher stellte sich freiwillig

Nr. 0462

Ein Mann stellte sich gestern Nachmittag in Reinickendorf den Geschädigten eines Einbruches. Gegen 14 Uhr klingelte der 39-Jährige an der Wohnungstür zur Wohnung eines 57-Jährigen am Siedelmeister Weg und gab an, bei einem Einbruch in dessen Wohnung am 6. Dezember 2019 beteiligt gewesen zu sein. Der 57-Jährige bat den Mann herein und alarmierte die Polizei. Die eingetroffenen Einsatzkräfte nahmen den 39-Jährigen mutmaßlichen Einbrecher fest und brachten ihn ein Polizeigewahrsam. Ob Reue die Triebfeder des Festgenommenen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1, der er überstellt wurde.