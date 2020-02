Schwerverletzter bei Auffahrunfall

Nr. 0391

Bei einem Verkehrsunfall wurde gestern Vormittag in Charlottenburg-Nord ein Autofahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 65 Jahre alter Mann mit einem Audi die BAB 111 in Richtung Norden und soll in Höhe Kurt-Schumacher-Damm/Heckerdamm ungebremst auf einen Toyota aufgefahren sein, dessen 80-jähriger Fahrer aufgrund eines Rückstaus hielt. Durch den Aufprall erlitt der Toyota-Fahrer schwere Verletzungen am Rumpf und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi-Fahrer erlitt einen Schock und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 2. Die Ermittlungen dauern an.