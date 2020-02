Straßenbahn mit Farbe beschmiert

Nr. 0388

Gestern Nachmittag besprühten zwei Maskierte eine Straßenbahn in Wedding mit Farbe. Der 28-jährige Fahrer der Tram der Linie 50 fuhr gegen 15.30 Uhr die Wendeschleife in der Seestraße an, als er beobachtete, wie einer der beiden Maskierten mit einem präparierten Feuerlöscher die Straßenbahn von außen mit brauner Farbe besprühte, während sein Komplize die Aktion filmte. Im Anschluss flüchteten die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin übernahm die weiteren Ermittlungen.