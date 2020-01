Brandkommissariat ermittelt

Nr. 0202

Seit heute früh ermittelt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin zu einem Autobrand in Tempelhof. Gegen 5 Uhr alarmierte eine Anwohnerin Polizei und Feuerwehr in den Marienhöher Weg, nachdem sie einen lauten Knall gehört und anschließend Flammen an einem Renault entdeckt hatte. Das Feuer griff noch vor Eintreffen der Brandbekämpfer auf einen hinter dem Renault stehenden Honda über. Feuerwehrleute löschten die brennenden Autos. Durch die Hitzeeinwirkung sowie Glassplitter, die durch die Luft geschleudert worden waren, wurden ein Anhänger, ein BMW und ein VW beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.