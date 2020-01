Wohnungseinbrecher festgenommen

Nr. 0176

Polizisten nahmen gestern Abend zwei mutmaßliche Einbrecher in Wittenau fest. Ein Anwohner des Windhalmwegs beobachtete kurz vor 18 Uhr einen Mann dabei, wie dieser versuchte, über einen Balkon an einem Mehrfamilienhaus, in eine Wohnung im Hochparterre zu gelangen. Der Anwohner alarmierte die Polizei und sprach den Mann an, der daraufhin flüchtete. Zeitgleich nahm der Zeuge drei weitere Personen wahr, allerdings schon in der Wohnung, die über ein Seitenfenster aus der Wohnung flüchteten. Mittlerweile eingetroffene Polizeikräfte nahmen in der Nähe zwei der flüchtigen Tatverdächtigen fest und brachten die beiden 33 und 35 Jahre alten Männer in ein Gewahrsam. Dort wurden sie der Kriminalpolizei überstellt, der 35-Jährige jedoch erst nachdem er erkennungsdienstlich behandelt wurde. In der Nähe des Tatortes fanden Polizisten noch Schmuck der aus der Wohnung stammte und stellten ihn sicher. Das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 1 ermittelt.