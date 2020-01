Nr. 0153

Ein Unbekannter überfiel gestern Abend eine Tankstelle in Müggelheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Mann gegen 20.20 Uhr den Verkaufsraum am Gosener Damm, bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und forderte die Einnahmen. Diese nahm er an sich und flüchtete damit zu Fuß in Richtung Gosen. Die 59-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle blieb unverletzt.