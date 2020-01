Fahrzeug einer Gewerkschaft beschädigt

Nr. 0146

Heute früh stellten Polizeikräfte des Abschnitts 41 in Schöneberg ein angegriffenes Fahrzeug einer Polizeigewerkschaft fest. Gegen 5.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf den beschädigten Fiat in einer Tiefgarage an der Kurfürstenstraße aufmerksam, bei dem die Scheiben eingeschlagen und die Hinterreifen zerstochen waren. Die eingesetzten Kräfte stellten zudem eine unbekannte Flüssigkeit und Löschschaum eines Feuerlöschers im Inneren des Fahrzeuges fest. Die Beschädigungen machen eine weitere Nutzung des Fahrzeuges nicht mehr möglich.

An einer Wand der Parkebene entdeckten die Einsatzkräfte zudem ein ungefähr 4,50 × 1,50 Meter großes Graffiti. Im Verlauf des Einsatzes bemerkte gegen 6 Uhr ein Mitarbeiter der Gewerkschaft Beschädigungen an mehreren Türen der Geschäftsstelle und meldete dies der Besatzung des Funkstreifenwagens. Spuren an einer der Türen deuteten auf einen Versuch hin, in ein Büro der Geschäftsstelle einzubrechen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.