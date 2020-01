Schwer verletzter Radfahrer

Nr. 0101

Bei einem Unfall in Adlershof ist ein Radfahrer heute Vormittag schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war 52-Jähriger gegen 9 Uhr mit einem Mini in der Oberspreestraße in Richtung Schnellerstraße unterwegs und erfasste kurz hinter dem Bernstadter Weg den 67 Jahre alten Radfahrer, der zunächst den Radweg befahren hatte und dann schräg die Straße überquerte. Der Zweiradfahrer erlitt Kopfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.