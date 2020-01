Auto fährt in Gartencenter

Nr. 0096

Gestern Nachmittag ist ein Auto in Französisch Buchholz von der Straße abgekommen und in ein Gartencenter gefahren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war ein 74-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit dem Nissan im Kalvinistenweg in Richtung Cunistraße unterwegs, touchierte in Höhe Arnouxstraße einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford, fuhr weiter geradeaus und stieß dann gegen einen geparkten Transporter. Anschließend fuhr der Nissan weiter, durchbrach den Zaun zum Gartencenter, stieß gegen die Fassade sowie gegen vor dem Geschäft stehende Verkaufstische und kam dann zum Stehen. Der 74-Jährige wurde von Rettungskräften aus dem Nissan geborgen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.