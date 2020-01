Pkw abgebrannt

Nr. 0086

Ein VW-Bus brannte gestern Abend in Neu-Hohenschönhausen komplett aus. Anwohner hatten gegen 20.40 Uhr die Feuerwehr in die Vincent-Van-Gogh-Straße alarmiert, nachdem sie das Feuer bemerkten. Die Brandbekämpfer der Feuerwehr konnten das Ausbrennen des VW-Busses nicht mehr verhindern. Das Feuer griff noch auf einen danebenstehenden Mercedes über und konnte gelöscht werden. Ein in unmittelbarer Nähe stehender Ford wurde durch die entstandene Hitze ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer Brandstiftung ohne politische Motivation ausgegangen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.