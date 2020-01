Trickbetrug Anrufer gab sich als Sohn aus

Nr. 0080

Gestern Mittag wurde ein Senior in Haselhorst Opfer eines Trickbetruges. Nach den bisherigen Ermittlungen kontaktierte ein unbekannter Mann, als angeblicher Sohn, gegen 14 Uhr den 77-Jährigen und bat diesen, ihm Geld zum Ersteigern einer Immobilie zu leihen. Der Rentner übergab in der Folge einem zweiten Unbekannten in seiner Wohnung am Saatwinkler Damm seine Ersparnisse. Der weiteren Forderung des angeblichen Sohnes, weiteres Geld bei der Bank abzuheben, kam der Senior nicht nach. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise, wie Sie sich und ihre Angehörigen vor Trickbetrügern schützen können, finden Sie im Internet.