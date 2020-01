Autos zusammengestoßen - zwei Leichtverletzte

Nr. 0049

In der vergangenen Nacht sind in Mitte zwei Autos zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben soll ein 20-Jähriger gegen 2.30 Uhr mit einem Carsharing-Auto die Behrenstraße in Richtung Glinkastraße befahren haben und stieß beim Einfahren in die Friedrichstraße mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigen Wagen zur Personenbeförderung zusammen, mit dem ein 44-Jähriger in der Friedrichstraße in Richtung Straße Unter den Linden unterwegs gewesen sein soll. In der Folge wurden der 44-jährige Fahrer und ein unbekannter Insasse des Carsharing-Autos leicht verletzt. Letzterer hatte sich nach der Behandlung durch Rettungskräfte am Ort ohne Feststellung seiner Personalien entfernt. Der 44-jährige Fahrer des Wagens zur Personenbeförderung kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos wurden stark beschädigt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 übernahm die weitere Unfallbearbeitung.