Festnahme nach Einbruch in ein Auto

Nr. 0047

Ein Zeuge beobachtete in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Autoeinbrecher im Reinickendorfer Ortsteil Borsigwalde. Gegen 0.15 Uhr sah ein 38-jähriger Anwohner des Eichborndamms einen Mann an einem Ford stehen und hantieren. Er sprach den Mann laut an, der daraufhin flüchtete. Zusammen mit alarmierten Polizeikräften suchte der Zeuge die Umgebung ab und machte diese auf den Tatverdächtigen aufmerksam, der sich am S-Bahnhof Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik befand. Dort nahmen Polizeibeamtinnen und -beamte ihn vorläufig fest. Anschließend brachte ein Transportkommando den 23-Jährigen in ein Gewahrsam, aus dem er nach einer staatsanwaltschaftlich angeordneten Blutentnahme wieder entlassen wurde. Eine Atemalkoholmessung ergab vorher einen Wert von ungefähr 1,4 Promille.