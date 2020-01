Junge Mutter fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0028

Eine Frau wurde gestern Abend in Tempelhof fremdenfeindlich beleidigt. Gegen 19 Uhr betrat die 32-Jährige den U-Bahnhof Kaiserin-Augusta-Straße der Linie U6, als sie auf der Treppe zunächst einen Mann schreien hörte, der sich plötzlich vor sie stellte. Aus Angst, auch um ihren sechs Monate alten Sohn, forderte sie den Mann auf, sie in Ruhe zu lassen und ihr den Weg freizugeben. Dies tat der Unbekannte nicht und beleidigte die Frau stattdessen fremdenfeindlich. Die 32-Jährige setzte sich dann zu einem weiteren Fahrgast auf die Wartebank. Dieser bot ihr Hilfe an und forderte den Pöbler ebenfalls auf, sie in Ruhe zu lassen. Der Aggressive beleidigte die Frau jedoch weiterhin, bis er sich mit einer eingefahrenen U-Bahn entfernte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.