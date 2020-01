Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0003

Schwere Verletzungen erlitt ein Fußgänger heute früh bei einem Unfall in Mitte. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 52-Jähriger gegen 3 Uhr mit einem Smart in der Grunerstraße in Richtung Otto-Braun-Straße unterwegs und erfasste kurz hinter der Littenstraße den 33-Jährigen, der von rechts aus über die Straße lief. In der Folge prallte er zunächst gegen die Windschutzscheibe und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Rettungskräfte brachten den Fußgänger mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.