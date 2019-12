Diebstahl aus Auto - Festnahme

Nr. 2997

Zivile Einsatzkräfte haben in der vergangenen Nach einen Mann in Reinickendorf festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 37-jährige Mann gegen 1.50 Uhr durch die Einsatzkräfte an der Lindower Allee/Waldowstraße bei einem Einbruch in einen Pkw beobachtet und anschließend festgenommen worden sein. Bei seiner anschließenden Durchsuchung sollen dann Beweismittel und eine kleine Menge Rauschgift beschlagnahmt worden sein. Ob ein weiterer Einbruch in einen Pkw in unmittelbarer Nähe auch durch den mutmaßlichen Täter begangen worden sein könnte, ist nun auch Teil der Ermittlungen durch das Fachkommissariat der Polizeidirektion 1, dem der 37-jährige Festgenommene überstellt wurde.