Supermarkt überfallen und Kassierer verletzt

Nr. 2956

Ein Unbekannter überfiel gestern Abend einen Supermarkt in Wittenau. Ersten Ermittlungen zufolge betrag gegen 19.30 Uhr der Maskierte den Laden am Wilhelmsruher Damm, bedrohte einen 33-jährigen Kassierer mit einem Messer und forderte die Herausgabe der Einnahmen. Der Angestellte weigerte sich, so dass der Räuber Stichbewegungen ausführte und den 33-Jährigen leicht am Gesäß verletzte. Ein Zeuge zog den Mitarbeiter daraufhin zurück und der Täter flüchtete ohne Beute über den Haupteingang des Ladens. Dort hielt ein weiterer Zeuge den Flüchtenden fest. Als dieser jedoch erneut sein Messer einsetzte, ließ er ihn, um unverletzt zu bleiben, schließlich los. Der Bewaffnete flüchtete anschließend in den Göschenpark und entkam. Alarmierte Polizisten suchten die nähere Umgebung ab, fanden den Mann jedoch nicht. Der leicht verletzte 33-Jährige musste zunächst keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Die weiteren Ermittlungen nach dem Räuber hat die Kriminalpolizei der Direktion 1 übernommen.