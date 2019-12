Filiale einer Bank überfallen

Nr. 2911

Unbekannte überfielen gestern Nachmittag eine Bankfiliale in Baumschulenweg. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten kurz vor 18 Uhr zwei Männer die Zweigstelle an der Baumschulenstraße. Einer der Männer bedrohte die Angestellten mit einem Hammer, begab sich in einen Nebenraum und forderte dort die Herausgabe von Geld. Mit mehreren Behältnissen kehrte er in den Hauptraum zurück, wo sein Komplize zwischenzeitlich zwei Kunden und drei Angestellte in ein Nebenzimmer sperrte. Anschließend flüchteten die derzeit noch unbekannten Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Das zuständige Kommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen.