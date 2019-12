Autos und Gebäude in Brand

Nr. 2899

In Charlottenburg-Nord beschädigte gestern Nacht ein Feuer Autos und Gebäude. Gegen 1.35 Uhr bemerkte eine Zeugin beim Vorbeifahren Rauch und brennende Fahrzeuge auf einem Hof am Saatwinkler Damm und alarmierte die Polizei. Zusammen mit nachalarmierten Brandbekämpfern der Feuerwehr mussten die Polizisten zunächst ein Tor aufbrechen, damit diese an die Brandherde gelangen konnten. Die Feuerwehr löschte die Flammen, an einem Daimler-Benz Transporter und einem Mercedes, welche mittlerweile schon auf Gebäudeteile einer Werkstatt und eine Halle übergegriffen hatten. Die Fahrzeuge und die Gebäude wurden durch den Brand erheblich beschädigt. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.