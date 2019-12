Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 2865

Heute Morgen wurden in Buch ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall leicht und einer schwer verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 46-jähriger im Lindenberger Weg mit dem Pkw rückwärts aus einer Parklücke. Dabei soll er die beiden hinter seinem Ford stehenden 59- und 81-jährigen Fußgänger angefahren haben, die dann zu Boden stürzten. Der 59-Jährige verletzte sich leicht am Arm, der 81-Jährige jedoch musste aufgrund seiner Oberschenkel, Schulter- und Handverletzungen durch Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus gebracht werden, indem er stationär verblieb. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die Ermittlungen übernommen.