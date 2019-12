Rasierklingen auf Spielplatz gefunden

Nr. 2864

Heute Vormittag fanden Beschäftigte des Grünflächenamtes auf einem Spielplatz in Prenzlauer Berg zwei Rasierklingen und alarmierten die Polizei. Gegen 11.20 Uhr fielen den Mitarbeitern beim Säubern des Kinderspielplatzes auf dem Arnwalder Platz die Klingen ins Auge. Die weitere Absuche des Spielplatzes durch Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 16 brachte keine weiteren Klingen zu Tage. Nach bisherigem Erkenntnisstand verletzte sich niemand an den beiden Klingen. Ob es einen Zusammenhang zu einem Klingenfund an diesem Kinderspielplatz vor 10 Tagen gibt, ist nun auch Bestandteil der Ermittlungen durch das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1.