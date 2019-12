Fahrzeug angezündet

Nr. 2854

Unbekannte haben gestern Abend einen Transporter in Hohenschönhausen angezündet. Ein Passant entdeckte gegen 20.25 Uhr die Flammen an dem VW in der Wollenberger Straße und alarmierte die Berliner Feuerwehr. Einsatzkräfte löschten das Feuer an dem Fahrzeug, das komplett ausbrannte. Menschen wurden nicht verletzt. Bereits am 19. November 2019 machten sich unbekannte Brandstifter an dem Fahrzeug zu schaffen und zündeten es an. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes führt die Ermittlungen.