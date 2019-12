Im Streit zugestochen

Nr. 2850

Bei einer Auseinandersetzung auf einem Trödelmarkt vor dem Rathaus Schöneberg wurde heute Vormittag ein Mann schwer verletzt. Nach Angaben von Zeugen sollen gegen 10.30 Uhr zwei Männer auf dem Markt auf dem John-F.-Kennedy-Platz lautstark verbal in Streit geraten sein. Ein bislang unbekannter Mann soll dann auf den 63-jährigen Kontrahenten mehrmals mit einem Messer eingestochen haben. Zeugen sollen die Streitenden getrennt haben und der Unbekannte floh in Richtung Badensche Straße. Mit lebensgefährlichen Verletzungen im Oberkörper wurde der 63-Jährige durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Die Ermittlungen zu dem Flüchtenden dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 4 übernommen.