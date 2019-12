Mann durch Messerstiche schwer verletzt – Mordkommission ermittelt

Nr. 2846

Bei einem Streit vergangene Nacht in Lichtenberg wurde ein Mann schwer verletzt. Gegen 0.30 Uhr kam es in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Rhinstraße zu einem Streit zwischen einem 25-Jährigen und einem noch nicht identifizierten Mann. Dabei fügte der Täter seinem Kontrahenten mit einem Messer schwere, lebensbedrohliche Verletzungen zu. Ein Zeuge trennte die beiden Männer voneinander, wobei dieser ebenfalls verletzt wurde. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er sogleich operiert werden musste. Der Zeuge wurde ambulant behandelt. Die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.