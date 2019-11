Alzheimerpatientin vermisst

Nr. 2834

Seit dem Nachmittag des 28. November 2019 wird die Frau aus Borsigwalde vermisst. Nach Mitteilung der Pflegeeinrichtung Vivantes Humboldt-Klinikum verließ die 78-jährige Anja Riegsinger gegen 16 Uhr ihre Unterkunft mit unbekanntem Ziel. Die Vermisste ist an Alzheimer erkrankt, so dass von einer Hilflosigkeit ausgegangen werden muss.

Frau Riegsinger ist von schlanker Figur, ungefähr 168 – 170 cm groß, hat weiße Haare und trägt eine Brille mit getönten Gläsern, da sie auf einem Auge blind ist. Zuletzt trug sie eine schwarze Jeanshose, Latschen mit weißen Riemchen und eine weinrote Sommerjacke.

Die Ermittler fragen dazu:

Wer hat die Vermisste seit dem 28. November 2019, ab 16 Uhr gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 in der Straße Am Nordgraben 7 in Berlin Wittenau, unter der Telefonnummer (030) 4664-173300 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.