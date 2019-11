Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2812

Bei einem Unfall gestern Abend in Gesundbrunnen ist eine Frau schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein 27-Jähriger gegen 18 Uhr mit einem VW auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Reinickendorfer Straße ein und erfasste die 64-Jährige, die dabei Bein- und Kopfverletzungen erlitt. Rettungskräfte brachten die Fußgängerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.