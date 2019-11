Tatverdächtige nach Einbruchsversuch festgenommen

Nr. 2773

Polizeikräfte nahmen heute früh in Alt-Hohenschönhausen zwei mutmaßliche Einbrecher fest. Ein Anwohner der Konrad-Wolf-Straße hörte gegen 3.30 Uhr laute Geräusche und sah daraufhin zwei Männer, die sich mit einem Brecheisen an der Eingangstür eines Geschäfts zu schaffen machten. Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, die wenig später in der Nähe zwei 34 und 40 Jahre alte Männer feststellen und vorläufig festnehmen konnten. Die Festgenommenen wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert.