Auto angezündet

Nr. 2772

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt seit heute früh ein Brandkommissariat. Eine Anwohnerin des Käthe-Dorsch-Ring in Gropiusstadt hatte gegen 4.40 Uhr Flammen an einem an der Straße geparkten Renault festgestellt und daraufhin Feuerwehr und Polizei verständigt. Als die Brandbekämpfer eintrafen, standen sowohl der Renault als auch ein dahinter geparkter Mazda in Flammen. Beide Fahrzeuge brannten nahezu komplett aus. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.