Geldautomat aufgesprengt - Festnahmen

Nr. 2747

Nachdem in der vergangenen Nacht ein Geldautomat in Westend aufgesprengt worden war, wurden zwei Männer vorläufig festgenommen. Kurz nach 2 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei zum S-Bahnhof Heerstraße, nachdem er durch einen sehr lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden war. Zivilfahnder entdeckten zunächst den stark beschädigten Geldautomaten in der Eingangshalle des Bahnhofs und nahmen kurz darauf an der Heerstraße Ecke Teufelsseestraße einen Mann vorläufig fest, der einen Kuhfuß mit sich führte. Weitere Kräfte entdeckten fast zeitgleich einen Mann in der Böschung neben den Gleisen und nahmen ihn ebenfalls fest. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Kuhfuß und brachten die festgenommenen Männer, 42 und 51 Jahre alt, zu erkennungsdienstlichen Behandlungen in ein Polizeigewahrsam. Anschließend wurde das Duo dem Fachkommissariat für Einbruchsdelikte beim Landeskriminalamt Berlin übergeben. Die Tatverdächtigen sollen morgen einem Haftrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Der Ältere wurde bereits mit einem Haftbefehl wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gesucht.