Mehrere Mülleimer angezündet

Nr. 2711

In der vergangenen Nacht brannten in Biesdorf mehrere Müllcontainer. Gegen 23.30 Uhr bemerkte ein Taxifahrer in der Weißenhöher Straße einen in Brand stehenden Werkstoffcontainer und alarmierte die Feuerwehr. Circa 300 Meter entfernt bemerkte ein weiterer Zeuge kurz darauf in der Oberfeldstraße zwei weitere brennende Müllcontainer. Nur wenige Minuten später bemerkte ein Anwohner, dass circa 250 Meter entfernt in derselben Straße weitere sechs Müllcontainer brannten. Die Feuerwehr konnte alle in Brand stehenden Container löschen. Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen Zusammenhang.