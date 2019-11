Motorrad fährt in Auto – ein Schwerverletzter

Nr. 2708

Heute früh kam es in Hellersdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzen Motorradfahrer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 19-jährige Zweiradfahrer gegen 6.35 Uhr die Gülzower Straße in Richtung Altentreptower Straße gefahren sein. In Höhe der Heringsdorfer Straße prallte er dann mit seiner BMW gegen den Mercedes einer 51-Jährigen, die die Gülzower Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr und dann in die Heringsdorfer Straße abgebogen sein soll. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 19-Jährige von seinem Motorrad auf die Straße geschleudert und erlitt multiple Knochenbrüche, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernahm die weitere Bearbeitung.