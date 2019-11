Junger Mann schwer verletzt

Nr. 2688

Ein 20-Jähriger wurde in der vergangenen Nacht im James-Simon-Park in Mitte schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Angaben von Zeugen gegenüber den alarmierten Polizeikräften, war der junge Mann gegen 23 Uhr in der Grünanlage und unterhielt sich mit einer jungen Frau. Plötzlich und unvorhergesehen ist er von zwei unbekannten Personen angegriffen worden. Die beiden Angreifer sollen den 20-Jährigen zu Boden gebracht, dort getreten und geschlagen haben. Ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr brachte den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo auch die Anzeige erstattet wurde.

Die Absuche nach den Tatverdächtigen kurz nach Mitternacht blieb erfolglos. Jedoch stießen die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten im Monbijoupark auf etwa 200 Jugendliche und Heranwachsende in aggressiver Stimmung. Der Aufforderung die Grünanlage zu verlassen, um eine Eskalation zu verhindern, kamen die Personen nach dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte nach.