Charlottenburger wird vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2659

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Kriminalpolizei der Direktion 2 um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Seit Mittwoch, den 30. Oktober 2019, wird der 53-jährige Maik Schütt vermisst. Nach den bisherigen Ermittlungen verließ der Mann gegen 19 Uhr seine Wohnanschrift in der Kaiser-Friedrich-Straße in Charlottenburg, um einen Waldspaziergang zu unternehmen. Dies tat er seit mehreren Jahren mindestens einmal im Monat. Er ist dann mehrere Stunden unterwegs und kehrt zumeist in den Morgenstunden des Folgetages zurück. Eine Eingrenzung des Waldgebietes oder Waldstückes ist nicht möglich. Man kann davon ausgehen, dass er sich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln im Stadtgebiet bewegt. Das Handy des Vermissten ist seit dem 31. Oktober, 17 Uhr, nicht mehr erreichbar. Da der Vermisste als zuverlässig gilt und auch sonst keine Hinweise auf seinen Verbleib vorliegen, muss mittlerweile von einem Unglücksfall oder einer Hilflosigkeit ausgegangen werden.

etwa 185 cm groß

sehr schlanke, athletische Figur

rasiertes Haar

vermutlich Dreitagebart

trägt vermutlich einen Bundeswehr-Flecktarn-Anzug und schwere Stiefel

führt einen großen schwarzen Rucksack bei sich

Wer hat den Mann seit der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag vergangener Woche gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.