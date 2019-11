Auf frischer Tat festgenommen

Nr. 2656

Zivilfahnder des Abschnitts 34 nahmen gestern Nachmittag zwei mutmaßliche Fahrraddiebe fest. Gegen 17.30 Uhr bemerkten die Fahnder zwei Männer am Potsdamer Platz, die sich am Schloss eines abgestellten Fahrrades zu schaffen machten. Sie nahmen das Duo, 35 und 38 Jahre alt, fest. Bei der Durchsuchung der Festgenommen fanden die Einsatzkräfte mutmaßliches Einbruchswerkzeug und mehrere Gegenstände, die aus anderen Straftaten stammen könnten. Die Tatverdächtigen wurden dem Abschnittskommissariat übergeben. Die Ermittlungen dauern an.