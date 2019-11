Festnahmen nach Reifenklau

Nr.2644

In der vergangenen Nacht nahmen Polizisten zwei mutmaßliche Reifendiebe in Blankenburg fest. Ein Zeuge bemerkte gegen 1.15 Uhr laute Geräusche auf dem Gelände eines Autohandels in der Bahnhofstraße und sah, wie von dort mehrere Personen mit Autoreifen kamen und diese in einen Transporter verluden. Er alarmierte die Polizei. Die Beamten machten den Wagen in der Heinersdorfer Straße Ecke Indigofinkweg aus, stoppten ihn und entdeckten darin drei Autoreifen. Die beiden Fahrzeuginsassen, ein 20- und ein 22-Jähriger, wurden festgenommen, kamen zu erkennungsdienstlichen Behandlungen in ein Gewahrsam und anschließend wieder auf freien Fuß. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei der Direktion 1 dauern an.