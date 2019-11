Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Nr. 2637

Gestern Abend nahmen Kräfte der 34. Einsatzhundertschaft einen Mann in Hakenfelde fest. Nach bisherigen Ermittlungen wollten die in zivil eingesetzten Polizistinnen und Polizisten gegen 21 Uhr einen Smart in der Goltzstraße/Werderstraße verkehrsrechtlich kontrollieren. Als die Beamten die Schrift „Stopp! Polizei!“ an ihrem Auto aufblinken ließen, entfernte sich der Smart-Fahrer plötzlich mit überhöhter Geschwindigkeit über die Schönwalder Allee in Richtung Oberjägerweg in ein Waldgebiet. Die Einsatzkräfte verfolgten den Mann mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. In dem Waldgebiet sprang der Flüchtende plötzlich aus seinem Auto, warf eine Umhängetasche in den dunklen Wald, entfernte sich noch einige Meter und blieb dann plötzlich stehen. Der 22-Jährige wurde von den Einsatzkräften festgenommen und einem Kriminalkommissariat zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität überstellt. In der weggeworfenen Umhängetasche und im Auto des Mannes wurden insgesamt rund 500 Gramm Marihuana, drei Mobiltelefone und mehrere hundert Euro aufgefunden und beschlagnahmt. Der Smart wurde ebenfalls als Beweismittel beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.