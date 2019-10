Brennender Kinderwagen in Mehrfamilienhaus

Nr. 2586

Gestern Abend brannten ein Kinderwagen und eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in Hohenschönhausen. Gegen 20.30 Uhr bemerkten Anwohner des Hauses in der Barther Straße das Feuer im Hausflur und alarmierten die Polizei. Neben einem Kinderwagen, der im Hausflur abgestellt war, brannte bereits eine Wohnungstür. Das Feuer konnte vollständig gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung