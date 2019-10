Zentrale einer Partei attackiert

Nr. 2557

Unbekannte attackierten in der vergangenen Nacht eine Zentrale einer Partei in Kreuzberg. Nach Zeugenaussagen rannten gegen 23.40 Uhr mehrere maskierte Personen auf die Fahrbahn der Einmündung Wilhelmstraße/Stresemannstraße und warfen Kleinpflastersteine und mit Farbe gefüllte Flaschen gegen die Fassade des Hauses. Dadurch wurden Fassade und Fenster beschädigt. Anschließend flüchteten die Maskierten in unbekannte Richtung. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.