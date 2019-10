Ordnungshüter attackiert - Festnahme

Nr. 2545

Gestern Nachmittag verletzte ein Mann in Neukölln einen Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Nach ersten Ermittlungen störte ein 40-Jähriger gegen 17.50 Uhr in der Sonnenallee eine Verkehrszählung des Ordnungsamtes. Als er daraufhin von einem Ordnungshüter angesprochen wurde, schlug er diesem mit der Faust ins Gesicht. Der Schläger konnte anschließend vom Geschlagenen festgehalten werden. Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, konnte seine Arbeit aber fortsetzen. Alarmierte Polizeikräfte stellten beim Tatverdächtigen Alkoholgeruch fest und brachten ihn zur freiwilligen Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Anschließend wurde der 40-Jährige wieder entlassen.