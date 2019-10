Firmenfahrzeug angezündet

Nr. 2535

Ziel einer Brandstiftung von bisher Unbekannten war in der vergangenen Nacht ein Fahrzeug eines großen Versandhandels in Baumschulenweg. Einsatzkräfte der Bundespolizei bemerkten gegen 2 Uhr Rauchentwicklung an dem in der Späthstraße geparkten Ford Transit und begannen zu löschen. Auch die nachalarmierte Feuerwehr kam noch zum Einsatz. Der Transporter wurde leicht beschädigt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.