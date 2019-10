Patientin vermisst

wirkt etwas älter

165 bis 170 cm groß, schlanke Figur

trägt eine auffällige große, dunkel gerahmte Brille

ist bekleidet mit einer dunkelgrauen Jacke mit Nieten und einer dunklen Hose

Wer hat die Vermisste seit heute Morgen gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030)4664-912444, per Email oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.