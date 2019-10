Nr.2511

Unbekannte setzten gestern Abend ein Kleinkraftrad in Wedding in Brand. Gegen 20.30 Uhr bemerkte eine 64-jährige Zeugin Rauchschwaden in der Müllerstraße und alarmierte die Feuerwehr. Die eigetroffenen Brandbekämpfer der Feuerwehr fanden das brennende Moped auf einem Innenhof und löschten die Flammen. Menschenleben waren nicht in Gefahr. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen