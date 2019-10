Fahrgast homophob beleidigt

Nr.2501

Gestern Abend zeigte ein Mann eine homophobe Beleidigung in Lichtenberg an. Der 24-Jährige gab an, dass er gegen 19.30 Uhr am U-Bahnhof Frankfurter Allee beim Einsteigen in einen Zug von einem unbekannten Fahrgast mit homophoben Worten zum Aussteigen aufgefordert worden sein soll, der zudem mit dem Ziehen eines Messers gedroht haben soll. Der 24-Jährige soll daraufhin den Zug wieder verlassen haben. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt wird die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernehmen.