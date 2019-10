Bekämpfung der Clankriminalität - Lokal- und Verkehrskontrollen in Neukölln und Kreuzberg

Neukölln/Friedrichshain-Kreuzberg

Nr. 2490

Einsatzkräfte der Polizei Berlin haben gestern zur Bekämpfung der Clankriminalität zwei Schwerpunkteinsätze in Neukölln und Kreuzberg durchgeführt.

In der Zeit von 18.30 bis 1 Uhr überprüften Dienstkräfte mit Unterstützung von Mitarbeitenden der Steuerfahndung, des Finanzamtes Wedding, des Zolls sowie der Bezirksämter Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg Lokale und Bars in den beiden Stadtteilen und überwachten parallel den Straßenverkehr. Insgesamt acht Lokale und Bars kontrollierten die Dienstkräfte in der Hasenheide, der Donaustraße sowie in der Oranienstraße. Insgesamt 131 Personen wurden überprüft und 22 gewerberechtliche Verstöße festgestellt. Darüber hinaus wurden Strafermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz eingeleitet. In drei Lokalen, die sich in der Hasenheide, Donau- und Oranienstraße befinden, wurden insgesamt 22 kg unversteuerter Shisha-Tabak beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden zwei Messer, ein Reizstoffsprühgerät sowie Drogen bei den Kontrollen sichergestellt. Rund um den Hermannplatz überprüften Einsatzkräfte 27 Kraftfahrzeuge und wurden von Mitarbeitenden des Ordnungsamtes unterstützt, die sich um die vielen „Falschparker“ in dem Bereich kümmerten. 151 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen wurden geschrieben sowie vier Kraftfahrzeuge abgeschleppt, weil sie verkehrsbehindernd parkten. An dem Einsatz in den Abendstunden waren 85 Einsatzkräfte beteiligt.

Ein weiterer Einsatz wurde rund um die Hermannstraße in der Zeit von 6.30 Uhr bis 20 Uhr durchgeführt. Rund 30 Einsatzkräfte überprüften 108 Personen und kontrollierten auch hier den Straßenverkehr, um so genannte Profilierungsfahrten zu unterbinden. In der Emser Straße kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten zwei Lokale. Bei einem 39-jährigen Gast fanden sie 35 Tütchen mit Cannabis und beschlagnahmten eine vierstellige Summe Geld, die der Tatverdächtige bei sich hatte. Auf dem U-Bahnhof Neukölln beobachteten die Einsatzkräfte einen illegalen Zigarettenhandel und nahmen einen 19-Jährigen vorübergehend fest. Beschlagnahmt wurden 740 unversteuerte Zigaretten. Eingeleitet wurde ein Strafermittlungsverfahren wegen des Handels mit Betäubungsmitteln.