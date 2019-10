Hitlergruß gezeigt

Nr. 2478

Gestern Abend beobachteten Polizisten, die zu einer Spontandemonstration bezüglich des Konflikts in Nordsyrien eingesetzt waren, wie ein Mann in Höhe der Kundgebung den Hitlergruß zeigte. Kurz darauf, gegen 19 Uhr, sang der Mann die deutsche Nationalhymne mit abgewandeltem antisemitischen Text und zeigte wiederholt den Hitlergruß. Der 23-Jährige wurde von den eingesetzten Kräften der 11. Einsatzhundertschaft vorläufig festgenommen und zum Zwecke der polizeilichen Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht. Dort zeigt er vor einem Polizeiangestellten mit Migrationshintergrund nochmals den Hitlergruß. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen Volksverhetzung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.