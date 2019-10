Seitenscheibe von BVG-Bus beschädigt

Nr. 2477

Durch einen Steinwurf eines Unbekannten wurde die Seitenscheibe eines fahrenden BVG-Busses in Alt-Treptow gestern Mittag beschädigt. Kurz vor 14 Uhr fuhr der 45-jährge Fahrer der Buslinie 265 im linken Fahrstreifen der Straße Am Treptower Park in Richtung Baumschulenweg, als ein Stein gegen die Seitenscheibe geworfen wurde. Der Stein prallte gegen die vordere linke Seitenscheibe, die dadurch zersplitterte. Der 45-Jährige reagierte sofort und bremste den Bus. Er wurde leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die zum Zeitpunkt der Tat im Bus sitzenden Fahrgäste blieben unverletzt. Einsatzkräfte leiteten ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.