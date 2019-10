Aufmerksame Nachbarn alarmieren Polizei - Festnahme

Nr. 2439

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 61 nahmen gestern Vormittag in Alt-Hohenschönhausen einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher fest. Aufmerksame Anwohner bemerkten gegen 11.30 Uhr an einem Wohnhaus in der Großen-Leege-Straße den Mann, der sich auffällig an einem Fenster zu einer im Hochparterre gelegenen Wohnung zu schaffen machte und in das Innere einstieg. Alarmierte Polizeikräfte trafen wenig später dort ein und nahmen den 35-Jährigen auf frischer Tat fest. Er hatte bereits die Wohnung durchsucht und Diebesgut zum Abtransport bereitgestellt. Der Festgenommene, der als Wohnungseinbrecher polizeilich bekannt ist, wurde der Kriminalpolizei übergeben und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.