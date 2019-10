Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2434

Heute früh ist ein Autofahrer in Steglitz bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge war der 34-Jährige gegen 3.50 Uhr mit seinem VW in der Schloßstraße in Richtung BAB 103 unterwegs, verlor aus bislang unbekannter Ursache am Wolfensteindamm die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Ampel. In der Folge schleuderte der VW auf die andere Straßenseite und kam dort zum Stehen. Der Autofahrer kroch anschließend aus dem Auto und blieb auf dem Mittelstreifen liegen. Der 34-Jährige hatte bei der Kollision Arm-, Bein-, Rumpf- und Kopfverletzungen erlitten und wurde von Sanitätern zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Dort wurde ihm Blut abgenommen, da die Polizeikräfte Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrgenommen hatten. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 übernommen.