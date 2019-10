Touristin vermisst

Nr. 2410

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes um Mithilfe.

Seit Sonntag, den 6. Oktober 2019, wird die 44-jährige Irena Knyspel vermisst. Gegen 8 Uhr verließ die Polin, die sich in Berlin als Touristin aufhielt, die Besuchswohnung am Krampasplatz in Schmargendorf. Sie dürfte nach den bisherigen Ermittlungen die Wohnung alkoholisiert verlassen haben. Die Vermisste war noch nie zuvor in Berlin und spricht kein Deutsch.

165 bis 170 cm groß

schlanke, schmale Figur

dunkle Haare, als Zopf nach hinten gebunden

schwarze Hausschuhe aus Stoff

dicke, dunkle Socken

lange, dunkle Pyjamahose mit rosa Muster

rosafarbenes T-Shirt

dunkle, großkarierte Jacke mit Fellkragen an der Kapuze

Wer hat die Frau seit Sonntagmorgen gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstr. 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030)4664-912444, per E-Mail an vermisstenstelle@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.