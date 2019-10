Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Heute Vormittag machte ein Spaziergänger, der mit seinem Hund in Lichtenrade unterwegs war, eine furchtbare Entdeckung. Gegen 9.45 Uhr fand der Hundehalter am Ufer des Lichtenrader Dorfteiches an der Straße Alt-Lichtenrade den Leichnam eines Säuglings und alarmierte die Polizei. Die 5. Mordkommission hat die Ermittlungen vor Ort übernommen. Spurensuche und -sicherung am und im Wasser dauern an.